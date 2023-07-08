Георгий Судаков, Абель Руис и Серхио Гомес стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы U-21 – каждый из игроков забил по 3 гола на турнире, сообщает официальный сайт УЕФА.

Исторический триумф "молодых львов" в видеообзоре матча Англия U-21 – Испания U-21

Впрочем, "Золотая бутса" досталась именно Серхио Гомесу, а Судаков занял третье место на пьедестале. Все решили дополнительные показатели – Георгий не отличался результативными передачами, а вот Гомес и Руис отдали по 2 ассиста. Серхио понадобилось меньше игрового времени на это, из-за чего он и стал обладателем "Золотой бутсы".

Напомним, что в финале Евро-2023 Англия одолела Испанию (1:0). Единственный гол во встрече забил Кертис Джонс, а главным героем стал голкипер англичан Джеймс Траффорд, который отразил пенальти на 90+9 от Абеля Руиса.

Англия стала чемпионом Европы, обыграв Испанию – кипер отразил пенальти на 90+9 и принес первый титул за 39 лет