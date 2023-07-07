"С большой радостью мы возвращаемся на родную землю. Жаль, что без трофея, но гордимся первой в истории Украины путевкой на Олимпиаду. У наших ребят большое будущее, и я уверен, что они еще не раз подарят футбольный праздник такого высокого уровня нашим болельщикам.

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Думаю, что они остались довольны не только результатом, но и игрой команды, мы могли убедиться и в Румынии, где получили хорошую поддержку, и во время встречи с юными футболистами в Черновцах. Приятно дарить положительные эмоции в такое сложное время, но все это только благодаря ВСУ, которые дают возможность нам заниматься любимым делом", – цитирует тренера официальный сайт УАФ.

Напомним, что молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня уступила своим сверстникам из Испании в полуфинале Евро-2023 (1:5). Однако "желто-голубые" получили путевку на Олимпиаду впервые в истории Украины.

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