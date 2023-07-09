Пара представників "синьо-жовтих" були включені в одинадцятку найкращих за підсумками турніру.

Статистичний портал SofaScore оприлюднив символічну збірну найкращих гравців молодіжного чемпіонату Європи. До неї потрапили два представники команди Руслана Ротаня.

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Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков отримав за свою гру 7,44 бала – ця оцінка стала четвертою в команді. Хавбек "гірників" Артем Бондаренко набрав найменше серед всіх одинадцяти – 7,25.

Топ-11 найкращих гравців Євро-2023 виглядає наступним чином:

Джеймс Траффорд (Англія), Леві Колвілл (Англія), Тейлор Харвуд-Белліс (Англія), Саба Сазонов (Грузія), Серхіо Гомес (Іспанія), Алехандро Баена (Іспанія), Артем Бондаренко (Україна), Коул Палмер (Англія), Родрі (Іспанія), Георгій Судаков (Україна) та Морган Гіббс-Вайт (Англія).

Нагадаємо, Судаков на Євро-2023 зіграв п'ять матчів (в яких забив 3 голи) і став разом з Абелем Руїсом та Серхіо Гомесом найкращим бомбардиром турніру. В активі Бондаренка 2 голи і 1 асист у чотирьох матчах.

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