Еще в первом тайме отчетного поединка врачи не позволили продолжить игру Кирану Тирни. Он получил удар в голову. На старте второй половины также пришлось менять Аарона Хики, у которого появились проблемы с сухожилием.

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В конце концов, оба игрока должны быть готовы сыграть против Украины 27 сентября. По словам главного тренера шотландцев Стива Кларка, повреждения Тирни и Хики не были серьезными. Футболистов сняли с игры исключительно из-за того, чтобы не рисковать их здоровьем.

Напомним, что Шотландия одержала волевую победу над Ирландией и вернулась на первое место в группе, опередив Украину на два очка. В последнем туре эти команды в очном матче выяснят, кому достанется путевка в Лигу А.

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