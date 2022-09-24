Главным арбитром матча последнего тура в группе В1 между сборными Украины и Шотландии станет 43-летний греческий рефери Анастасиос Сидиропулос, сообщает официальный сайт УЕФА.

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги наций

На линиях ему будут помогать соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Обязанности четвертого арбитра исполнит Аристотель Диамантопулос.

К слову, украинцы часто пересекались с Сидиропулосом на футбольном поле в разных соревнованиях. Так, в сезоне 2018/19 он фиксировал победу сборной Украины над Словакией (1:0) в Лиге наций. На клубном уровне грек чаще всего работал на матчах Шахтера – 5 раз.

В частности, в сезоне 2021/22 в квалификации Лиги чемпионов был свидетелем выездной победы "горняков" над Генком (2:1), в ноябре 2017-го дончане под его наблюдением в групповом этапе ЛЧ одолели Фейеноорд (3:1), а в октябре 2015-го уступили Мальме (0:1). Еще раньше он фиксировал ничьи с Атлетико (0:0) в Лиге чемпионов и Викторией Пльзень (1:1) в Лиге Европы.

Также поражения с участием Сидиропулоса потерпели в Лиге Европы Динамо (0:1 от Генка в 2013-м) и Заря (0:1 от Легии в 2015-м).

Напомним, поединок с шотландцами "сине-желтые" проведут во вторник, 27 сентября, в Кракове. Начало встречи в 21.45.

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