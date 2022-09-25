Ще в першому таймі звітного поєдинку лікарі не дозволили продовжити гру Кірану Тірні. Він отримав удар в голову. На старті другої половини також довелося міняти Аарона Хікі, у якого з'явилися проблеми із сухожиллям.

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Зрештою, обидва гравці повинні бути готовими зіграти проти України 27 вересня. За словами головного тренера шотландців Стіва Кларка, пошкодження Тірні та Хікі не були серйозними. Футболістів зняли з гри виключно через те, щоб не ризикувати їхнім здоров'ям.

Нагадаємо, що Шотландія здобула вольову перемогу над Ірландією та повернулася на перше місце в групі, випередивши Україну на два очки. В останньому турі ці команди в очному матчі з'ясують, кому дістанеться путівка в Лігу А.

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