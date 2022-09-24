Шотландцы второй раз за три дня проводили поединок на Хэмпден Парк в Глазго. Главный тренер Стив Кларк выпустил почти идентичный состав, как и на победный матч с Украиной (3:0), сделав всего две замены.

Украина понесла первую потерю на решающий матч Лиги наций с Шотландией

Небольшой усталостью "тартановой армии" уже на старте воспользовался Перрот, который разобрался с защитниками и забил. Однако гол отменили после просмотра VAR из-за офсайда. Несколькими минутами позже ирландцы добились своего – Иган результативно поразил ближний угол ворот после неудачного углового розыгрыша. До перерыва игра была достаточно равной с борьбой в центре. Неприятной новостью для Стива Кларка перед матчем с украинцами стала травма Тирни.

На второй тайм шотландцы вышли довольно заряженными. И уже через 5 минут Кристи разобрался на левом фланге и подал в штрафную, где почти без борьбы мяч в ворота головой переправил Хендри. Ирландия решила защищаться низким блоком, ожидая контратаки. Одна из таких была на 55-й, когда Обафеми и Перрот выбегали два на один, но Трой не обыграл Гордона.

Тотальное давление, в конце концов, дало результат. Во время подачи углового на 79 минуте мяч попал в руку одного из игроков ирландцев, а рефери указал на пенальти. К отметке подошел Кристи, он уверенно развел мяч и голкипера в разные углы. Финальный свисток зафиксировал победу "тартановой армии", которая вернула себе лидерство (на 2 пункта больше, чем у Украины).

Решающим для Шотландии будет матч последнего тура против подопечных Александра Петракова в Кракове. Именно эти две команды разыграют между собой первую строчку группы В1 и, соответственно, путевку в элитный дивизион Лиги наций.