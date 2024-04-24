Як стало відомо Sport24.ua, захисник львів'ян Віталій Роман та воротар Дмитро Ледвій потрапили на радари Удінезе.

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Представники клубу Серії А стежили за Романом ще у матчах юнацької ЛЧ, коли Рух на рівних боровся з Інтером та Міланом. Фріульцям імпонує вміння 21-річного оборонця зіграти на обох флангах захисту. Паралельно Удінезе звернув увагу і на 20-річного Ледвія, який у нинішньому сезоні став основним кіпером Руха (23 матчі, 7 "кліншитів" і 21 пропущений м'яч). Статистика Романа – 22 матчі, один асист.

Додамо, що Удінезе впритул наблизився до зони вильоту і ризикує покинути Серію А за підсумками сезону. Рятувати ситуацію покликали володаря "Золотого м'яча-2006" Фабіо Каннаваро, якого кілька днів тому призначили головним тренером "маленьких зебр".

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