Два гравці Динамо не змогли полетіти на збори з Чорноморцем, – ЗМІ
16:58 - Читать на русском
Одеський клуб вирушив на перший тренувальний збір неповним складом.
До складу делегації на чолі з Романом Григорчуком не потрапили двоє динамівців, які виступали за Чорноморець на правах оренди.
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За інформацією Meta-ratings, Владислав Ванат та Владислав Кучерук пропустять перший збір одеської команди через хворобу.
До слова, у першій половині сезону Ванат відіграв за Чорноморець 17 матчів, у яких забив 3 голи та віддав одну гольову передачу. Кучерук захищав ворота одеситів у 15-ти поєдинках і лише раз зберіг свої ворота "сухими".
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