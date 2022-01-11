До складу делегації на чолі з Романом Григорчуком не потрапили двоє динамівців, які виступали за Чорноморець на правах оренди.

Чорноморець підписав українського легіонера з Європи

За інформацією Meta-ratings, Владислав Ванат та Владислав Кучерук пропустять перший збір одеської команди через хворобу.

До слова, у першій половині сезону Ванат відіграв за Чорноморець 17 матчів, у яких забив 3 голи та віддав одну гольову передачу. Кучерук захищав ворота одеситів у 15-ти поєдинках і лише раз зберіг свої ворота "сухими".

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