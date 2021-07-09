Среди игроков Барселоны нашелся бизнесмен, который умеет зарабатывать не только на футболе.

Лионель Месси и Мартин Брейтуэйт попали в список спортсменов-олигархов от Forbes, информирует AS.

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Заработки аргентинца базируются на огромной зарплате и контрактах со спонсорами, а у датчанина все несколько сложнее. Брейтуэйт вместе со своим дядей владеют в США недвижимостью стоимостью более 250 млн евро. Также Мартин является владельцем торговой марки одежды Trente и ресторана в городе Гава. Все это плюс футбольные заработки позволили 30-летнему датчанину оказаться среди значительно более статусных спортсменов.

Добавим, что Брейтуэйт выступает за Барселону с февраля 2020 года. В составе "блаугранас" провел 53 матча, отличился 8 голами и 4 ассистами.

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