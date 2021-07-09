Серед гравців Барселони знайшовся бізнесмен, який вміє заробляти не лише на футболі.

Ліонель Мессі та Мартін Брейтвейт потрапили до списку спортсменів-олігархів від Forbes, інформує AS.

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Заробітки аргентинця базуються на велетенській зарплаті та контрактах зі спонсорами, а у данця все дещо складніше. Брейтвейт разом зі своїм дядьком володіють у США нерухомістю вартістю понад 250 млн євро. Також Мартін є власником торгової марки одягу Trente і ресторану у місті Гава. Все це плюс футбольні заробітки дозволили 30-річному данцю опинитися серед значно статусніших спортсменів.

Додамо, що Брейтвейт виступає за Барселону з лютого 2020 року. У складі "блаугранас" провів 53 матчі, відзначився 8 голами та 4 асистами.

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