"У нас был не просто интерес, а конкретное предложение от футбольного клуба Андерлехт. Мы общались с руководством и главным тренером Венсаном Компани, возглавлявшим тогда команду.

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К сожалению, по завершении сезона его заменили. Я не знаю, вероятно, какие-то их личные моменты. Но, прежде всего, это было желание главного тренера и интерес Компани видеть у себя в команде Ярмолюка.

Они очень хотели видеть украинца в основной команде, рассчитывали на него. Все до этого шло, чтобы Ярмолюк перешел в Андерлехт, мы были буквально в шаге от трансфера, если бы не смена главного тренера. Поэтому, к сожалению, сделка сорвалась в последний момент.

Мы проделали очень большой объем работы, общались с Андерлехтом на протяжении прошлого года. Возможно, и больше, они тщательно изучали Егора, смотрели его игры за СК Днепр-1, молодежные сборные Украины. Сейчас могу пожелать только успехов Егору, он действительно большой талант, у него все обязательно выйдет в Англии", – сказал Астафьев в комментарии Legioners.

К слову, накануне Ярмолюк заключил трехлетний контракт с Брентфордом. Пока 18-летний футболист будет тренироваться с молодежкой "пчел", но может в любой момент перейти во взрослую команду.

Напомним, Венсан Компани покинул Андерлехт в конце мая, а 14 июля возглавил Бернли.

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