"Два роки тому взнав, що у мене три клапани в серці": Ярмолюк зізнався, ким став би, якби не склалось з футболом
Український новачок Брентфорда Єгор Ярмолюк розповів про нетипову фізіологічну відмінність від своїх партнерів.
"Йовічевіч казав, що я найвитриваліший гравець в команді? Два роки тому я взнав, що у мене три клапани в серці. Можливо, це якось впливає.
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Сказали, що серце тримається на трьох клапанах, коли робили УЗД. Виходить, що я більш "прокачаний". Чи легше мені через це, ніж іншим? Це, напевне, більше бажання. Хочу доводити, тренуватися. Я це все для себе роблю.
Мої батьки живуть у Верхньодніпровську, мають невелику продуктову крамничку. Якби не склалося з футболом, напевно, продавав би макарони чи ще щось.
З дитинства мій козир – обводити по 3-4 людини, віддавати передачі, забивати голи. Перший тренер казав, щоб я обігрував, де хотів і коли хотів. Зараз ситуація така, що у третій зоні роби що хочеш, у першій та другій – зіграй простіше. Це вже дорослий футбол, помилка може означати гол", – сказав Ярмолюк в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.
Нагадаємо, Ярмолюк уклав трирічний контракт з Брентфордом. Наразі 18-річний футболіст тренуватиметься з молодіжкою "бджіл", але може в будь-який момент перейти до дорослої команди.
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