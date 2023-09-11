"Динамо очень долго искало защитника, и практически уже подписали контракт с футболистом из Горицы (центрбек Крешимир Кризманич – прим. Футбол 24 ). О нем очень много писали, но он на тестах просто не впечатлил скаутов. Перед медосмотром он должен был пробежать определенные скоростные упражнения, но увидели, что у него нет скорости. А без скорости центральный защитник? В киевском Динамо их достаточно. А приглашать еще одного такого футболиста смысла особо нет.

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Был очень хороший вариант с центральным защитником Ференцвароша. Я не буду называть фамилию, но был очень хороший вариант. И насколько мне известно, что уже договорились, все хорошо, готовы подписывать контракт. Но вмешался отец футболиста, сказавший, что он не поедет в Украину, это страшно. И в последний момент все переиграли. Вот такие были варианты с центральными защитниками у Динамо. Но мы живем в этих условиях, здесь это нужно понимать и воспринимать. Лучше оно не будет", – объяснил журналист Игорь Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, Динамо за летнее межсезонье смогло пригласить одного новичка – Андрей Ярмоленко вернулся на правах свободного агента.

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