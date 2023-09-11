"Динамо дуже довго шукало захисника, і практично вже підписали контракт з футболістом із Горіци (центрбек Крешімір Крізманіч – прим. Футбол 24). Про нього дуже багато писали, але він на тестах просто не вразив скаутів. Перед медоглядом він мав пробігти певні швидкісні вправи, але побачили, що він не має швидкості. А без швидкості центральний захисник? У київському Динамо їх достатньо. А запрошувати ще одного такого футболіста сенсу особливо немає.

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Був дуже непоганий варіант із центральним захисником Ференцвароша. Я не називатиму прізвище, але був дуже хороший варіант. І наскільки мені відомо, що вже домовилися, все гаразд, готові підписувати контракт. Але втрутився батько футболіста, який сказав, що він не поїде до України, це страшно. І в останній момент усе перегралося. Ось такі були варіанти із центральними захисниками у Динамо. Але ми живемо у цих умовах, тут це треба розуміти і сприймати. Краще воно не буде", – пояснив журналіст Ігор Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Динамо за літнє міжсезоння змогло запросити одного новачка – Андрій Ярмоленко повернувся на правах вільного агента.

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