Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Кучерявый стал автором двух голевых передач в поединке 34-го тура.

Первая лига Шотландии, 34 тур

Аллоа – Фолкерк – 1:4

Голы: Скуголл, 55 – Маккей, 9, Кеннеди, 15, Хендерсон, 58, 66

Максим Кучерявый вышел в стартовом составе Фолкерка, за который выступает на правах аренды из Сент-Джонстона. Украинец быстро помог своей команде оформить комфортное преимущество в счете.

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Сначала хавбек результативно навесил с углового, а через несколько минут удачно сбросил под удар партнеру, который мощно приложился издали. Две голевые передачи за треть тайма. В итоге Фолкерк выиграл 4:1 и продолжает борьбу за выход во второй дивизион Шотландии.

Напомним, 20-летний Кучерявый в ноябре 2022-го дебютировал за молодежную сборную Украины. Уроженец Киева сыграл 2 матча (1 гол) за команду Руслана Ротаня и может поехать на стартующий в июне молодежный Евро-2023.

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