Півзахисник молодіжної збірної України Максим Кучерявий став автором двох гольових передач у поєдинку 34-го туру.

Перша ліга Шотландії, 34 тур

Аллоа – Фолкерк – 1:4

Голи: Скуголл, 55 – Маккей, 9, Кеннеді, 15, Хендерсон, 58, 66

Максим Кучерявий вийшов у стартовому складі Фолкерка, за який виступає на правах оренди з Сент-Джонстона. Українець швидко допоміг своїй команді оформити комфортну перевагу в рахунку.

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Спершу хавбек результативно навісив з кутового, а за кілька хвилин вдало скинув під удар партнеру, який потужно вгатив здалеку. Дві гольові передачі за третину тайму. У підсумку Фолкерк виграв 4:1 і продовжує боротьбу за вихід у другий дивізіон Шотландії.

Нагадаємо, 20-річний Кучерявий у листопаді 2022-го дебютував за молодіжну збірну України. Уродженець Києва зіграв 2 матчі (1 гол) за команду Руслана Ротаня і може поїхати на молодіжний Євро-2023, який стартує у червні.

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