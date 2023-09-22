Динамо Загреб сокрушило Астану в первом туре Лиги конференций. Богдан Михайличенко отдал 2 голевых передачи. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига конференций. Групповой этап, 1 тур

Динамо Загреб – Астана – 5:1

Голы: Петкович, 43 (пен), 53 (пен), Булат, 58, Марин, 85, Халилович, 90+3 – Ованнисян, 78

Хорватская команда отлично стартовала в групповом турнире Лиги конференций. Динамо Загреб камня на камне не оставило от Астаны – 5:1. Украинец Богдан Михайличенко вышел на 82-й минуте при счете 3:1, но в это время ему хватило, чтобы стать одним из героев поединка.

Михайличенко двумя ассистами за 8 минут присоединился к феерии Динамо С в Лиге конференций

В активе Михайличенко две голевые передачи. Сначала левый защитник удачно навесил на голову Антонио Марину, а уже в добавленное время ассистировал Халиловичу, который ударом из-за пределов штрафной установил остаток.

Напомним, сезон 2022/23 Богдан Михайличенко провел в Шахтере, но "горняки" решили не выкупать права на украинца у Андерлехта. Чемпионы Украины недавно приобрели танзанийского левого защитника Новатуса Мироши, провалившего стартовый матч ЛЧ против Порту (1:3).