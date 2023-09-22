Украинский защитник Богдан Михайличенко совершил результативные действия в матче Динамо Загреб – Астана. О других поединках первого тура Лиги конференций читайте в этой новости.

Лига конференций. Групповой этап, 1 тур

Слован – Клаксвик – 2:1

Голы: Вайсс, 54, Чаврич, 74 – Павлович, 49

Маккаби Т-А – Брейдаблик – 3:2

Голы: Макон, 11, Захави, 25, Битон, 32 – Ольсен, 44, 55

Динамо Загреб – Астана – 5:1

Голы: Петкович, 43 (пен), 53 (пен), Булат, 58, Марин, 85, Халилович, 90+3 – Ованнисян, 78

Виктория Плзень – Балкани – 1:0

Гол: Кальвах, 73

Брюгге – Бешикташ – 1:1

Голы: Ванакен, 77 – Тосун, 88

Лугано – Буде-Глимт – 0:0

Соперники Зари выдали яркую битву. Пока луганчане расписывали ничью с Гентом, Маккаби и Брейдаблик много забивали. Израильтяне в первом тайме сделали разгром: Макон пушечным ударом открыл счет, Захави и Битон закрепили преимущество. Но гости из Исландии вернули интригу дублем Ольсена. Тель-Авив удержал победу и возглавил группу Зари.

Заря удержала ничью с Гентом в первом туре Лиги конференций – первое очко для Украины в групповом турнире

Сенсационный Клаксвик, наделавший шума в квалификации Лиги чемпионов, создал проблемы Словану. Фарерцы забили первыми, однако во втором тайме дважды пропустили. Лилль еще вчера вышел на первое место группы А.

Загребское Динамо разбило Астану. Сначала два гола с пенальти забил Петкович, затем Булат прямым ударом со штрафного снял все вопросы. Богдан Михайличенко вышел на последние 10 минут и успел выполнить два ассиста. Украинец идеально навесил на Марина, после чего подыграл Халиловичу.

В группе D очень долго пришлось ждать голов. Брюгге дожал Бешикташ благодаря точному удару капитана Ванакена, но Тосун перед финальным свистком зафиксировал ничью. В параллельном поединке Лугано и Буде-Глимт вообще не забивали.