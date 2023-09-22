Динамо Загреб розтрощило Астану в першому турі Ліги конференцій. Богдан Михайліченко віддав 2 гольові передачі. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга конференцій. Груповий етап, 1 тур

Динамо Загреб – Астана – 5:1

Голи: Петковіч, 43 (пен), 53 (пен), Булат, 58, Марін, 85, Халіловіч, 90+3 – Ованнісян, 78

Хорватська команда відмінно стартувала в груповому турнірі Ліги конференцій. Динамо Загреб каменя на камені не залишило від Астани – 5:1. Українець Богдан Михайліченко вийшов на 82-й хвилині за рахунку 3:1, але цього часу йому вистачило, щоб стати одним із героїв поєдинку.

Михайліченко двома асистами за 8 хвилин долучився до феєрії Динамо З в Лізі конференцій

В активі Михайліченка дві гольові передачі. Спершу лівий захисник вдало навісив на голову Антоніо Маріну, а вже в доданий час асистував Халіловічу, який ударом з-за меж штрафного встановив оста

Нагадаємо, сезон 2022/23 Богдан Михайліченко провів у Шахтарі, але "гірники" вирішили не викупляти права на українця в Андерлехта. Чемпіони України нещодавно придбали танзанійського лівого оборонця Новатуса Міроші, який провалив стартовий матч ЛЧ проти Порту (1:3).