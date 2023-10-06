"Невероятно больно проигрывать этот матч. Я думаю, мы сыграли хорошо, но повторилась классическая история против соперников, которые выше нас классом. Мы хорошо сыграли в обороне и не сумели реализовать свои моменты. Заря нас наказала – по такой игре ошибки дорого нам обходятся.

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Лично я думал, что разница между нами и Зарей будет больше. Мне казалось, украинская команда будет сильнее. Тем не менее, Заря – профессиональная команда, которая за счёт своего качества сумела победить нас со счётом 1:0.

Повлияли ли на нашу игру слухи о возможном уходе главного тренера? Я читал об этом, но я не могу отвечать за Оскара. Он предан Брейдаблику – полагаю, его поведение отражает это. Он – наш тренер, и в такие моменты ты не думаешь ни о чём другом", – отметил Лювикссон.

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