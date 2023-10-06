"Неймовірно боляче програвати цей матч. Я думаю, ми зіграли добре, але повторилася класична історія проти суперників, які вищі за нас класом. Ми добре зіграли в обороні й не зуміли реалізувати свої моменти. Зоря нас покарала – за такої гри помилки дорого нам обходяться.

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Особисто я думав, що різниця між нами і Зорею буде більшою. Мені здавалося, українська команда буде сильнішою. Проте Зоря – професійна команда, яка за рахунок своєї якості зуміла перемогти нас із рахунком 1:0.

Чи вплинули на нашу гру чутки про можливий відхід головного тренера? Я читав про це, але я не можу відповідати за Оскара. Він відданий Брейдабліку – вважаю, його поведінка відображає це. Він – наш тренер, і в такі моменти ти не думаєш ні про що інше", – зазначив Лювікссон.

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