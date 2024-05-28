“Единственное, что изменилось за год – мы уже имеем опыт финала. Но шансы снова 50 на 50. Они сильные, и мы сильные. Для нас это определенная месть, но мы должны не допускать ошибок и сохранять концентрацию. Финал нужно играть с огнем внутри. В прошлом году все закончилось не очень хорошо, но мы воспользуемся этой горечью для новой цели. Мы знаем, что соперник сильный и качественный, поэтому матч будет тяжелым.

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Мы не должны терять своей идентичности. Наоборот, мы должны показать организованность и футбольный дух, которые помогли нам выйти в финал. Нет времени копировать кого-то. Это финал, поэтому нам нужна собственная идентичность. Этот матч слишком важен.

Что думаю об Эль-Кааби, который с 10 голами является лучшим бомбардиром турнира? Для него мы приготовили цепи и замки (смеется). И он, и его команда совершили необычное путешествие. До сих пор мы не проигрывали в ЛК, но в последних нескольких матчах они показали потрясающую игру. Эль-Кааби умеет забивать стабильно и любым способом. Мы же попробуем его остановить.

Половина стадиона будет поддерживать Фиорентину. Да, они играют в своей стране, но ничего не меняется. Мы должны отложить все в сторону и сосредоточиться на себе.

Серия пенальти? Мы тренировали и это. У нас много сильных личностей. Мы прошли два раунда Кубка Италии в сериях, но в чемпионате было несколько промахов. Как уж получится", – приводит слова Итальяно Football Italia.

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