"Сначала, хочу поблагодарить наших Воинов, которые дают нам возможность играть и прославлять Украину на международной арене. Матч оказался тяжелый, ребят перед игрой предупреждали, что соперник – это одна из самых активных исландских команд. В принципе, сегодня все это увидели. Результатом доволен, но по тем решениям, которые игроки принимали непосредственно на поле, то еще надо много поработать.

Брейдаблик – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча Лиги конференций

Впереди еще много серьезных и важных поединков, перед которыми надо все свои ошибки исправить. Победа и 3 очка – это важно, но игрой я не очень доволен. Почему Заря прижалась к собственным воротам на последних минутах, это психология? Скорее всего да, но мы планировали играть в более высокий прессинг, чтобы не подпускать соперника к своим воротам.

Поскольку игроки тактически пытаются перестраиваться по линиям – меня не устраивает, будем много работать над этим. Настроением футболистов доволен, они все старались сделать как можно больше. Но стараться можно, а надо показывать качество", – цитирует Кривенцова официальная Facebook-страница Зари.

Напомним, что луганчане удержали победу над Брейдабликом (1:0). Благодаря этому Заря вместе с Гентом разделяет 1-2 места в группе B.

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