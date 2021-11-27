"Був у нас неприємний інцидент, у деяких футболістів. І Ахметову донесли все навпаки. Коли він приїхав наступного дня на базу нам протягом десяти хвилин було сказано стільки, що я думав, що футбол закінчився. Поїдемо в Аляску з пінгвінами у футбол грати. Як нам сказали.

Шахтар готовий повернути Гладкого, – ЗМІ

Але потім ми йому розповіли, як було все насправді. Не знаю, перевіряли вони чи ні. Але нам повірили. Так, нас оштрафували, але тема закрилася відразу. І все закінчилося тоді без Аляски.

Щодо найбільшого штрафу у кар'єрі... Десь 25% чи 30% місячної зарплати. Було боляче, але краще так, ніж в Аляску з пінгвінами у футбол грати", – розповів Гладкий у програмі BurBuzz.

Нагадаємо, Олександр виступав за Шахтар з 2007 по 2011 і з 2014 по 2016 роки.

Вернидуб у Ференцвароші: чому гучний перехід українського тренера дуже реальний?