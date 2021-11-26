Нападающий Зари Александр Гладкий может снова оказаться в донецком Шахтере.

Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби намерен усилить линию атаки из-за серьезных травм Лассины Траоре и Жуниора Мораеса. Итальянцу понравился Александр Гладкий в очном противостоянии с Зарей, сообщает meta-ratings.

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Шахтер не намерен выплачивать компенсацию за ветерана, контракт которого истекает в июне 2022 года. Гладкий должен самостоятельно договориться о разрыве соглашения с Зарей, а "горняки" в свою очередь предложат контракт на 1,5 года.

К слову, нападающий провел 16 матчей в составе луганцев в текущем сезоне, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Всего Гладкий в чемпионате Украины провел 328 матчей, в которых отличился 96 забитыми мячами и 53 результативными передачами.

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