"На домашние игры из отеля едем на автобусе в сопровождении полиции. Они перекрывают дорогу, чтобы команда нормально добралась до стадиона без пробок. Я этому очень удивился, потому что сначала думал, что в Индонезии джунгли и никакой цивилизации.

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Оказалось, что здесь подход более профессиональный, чем во многих украинских клубах. Форму на тренировку приносят, на игры выдают специальные игровые футболки, с собой ничего не возишь, автобус сопровождает полиция. Это сильно помогает психологически.

Ты понимаешь, что играешь даже не в приближенном к топ-чемпионату стране, но из-за самого отношения к футболу тебе все нравится. Не нужно выходить на тренировку и думать о чем-то плохом. Всегда на позитиве. В Украине можно играть в команде высшей лиги, но из-за того, что быт и условия на низком уровне, создается ощущение, что ты не игрок вышки. А здесь наоборот. Подход к футболу не менее важен, чем сам футбол", – цитирует Бохашвили FanDay.

Заметим, Евгений является воспитанником днепровского футболу и до 2018 года играл исключительно в Украине (Днепр, Кривбасс, Волынь, Карпаты и Рух). После этого начал вояж за рубежом – Грузия, Беларусь, Малайзия и Индонезия. Сейчас Бохашвили играет за Персипуру.

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