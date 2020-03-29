"В Индонезии всегда болеют, как на матче Динамо – Шахтер": украинец – о своем опыте в экзотическом первенстве

Украинский форвард индонезийского клуба Персита Евгений Будник рассказал о своих выступлениях в чемпионате Индонезии.

"Как я оказался в Индонезии? Агенты позвонили, посоветовали поехать. Так совпало, что мне всегда было интересно попасть в Азию, где другой рынок, возможности, другой мир. Я уже немолодой парень, и финансовый фактор в моей карьере играет не последнюю роль.

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Конечно, чемпионат Индонезии нельзя отнести к категории топ-турниров, но уровень его достаточно неплохой. Здесь очень хорошие поля, а болельщики – просто супер. Я таких фанатов только в Греции видел, а такую ​​обстановку на трибунах в УПЛ – на матчах между Динамо и Шахтером и между Днепром и Металлистом.

В Индонезии фанаты везде тебя узнают, останавливают, пытаются общаться. Что касается пандемии коронавируса, то в Индонезии сейчас карантин – работают только банки, супермаркеты и такси. Когда здесь чемпионат возобновится – совершенно непонятно. Пока объявлено, что пауза до 31 марта", – сказал Будник в комментарии программе Футбол NEWS.

Напомним, Евгений – воспитанник харьковского футбола. Свою профессиональную карьеру футболиста начал в местном Арсенале, откуда перешел в Металлист. Кроме вышеназванных клубов Будник успел поиграть за Сталь, чешский Слован, минское Динамо, австрийский Капфенберг, греческие Платаниас и ПАС, эстонскиую Левадию и армянскую Урарту.

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