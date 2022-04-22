Пилот Рэд Булл Макс Ферстаппен высказался о решении Льюиса Хэмилтона, своего главного визави, вложить 10 миллионов в заявку на приобретение Челси.

"Мне казалось, что Льюис является фанатом Арсенала. Так что попытка стать совладельцем Челси, будучи болельщиком Арсенала, кажется мне очень интересной. То есть я, как болельщик ПСВ Эйндховен, никогда не пытался бы приобрести акции Аякса.

Льюис Хэмилтон и Серена Уильямс могут стать совладельцами Челси

А еще, если бы я решился на покупку футбольного клуба, я хотел бы быть полноценным владельцем. Тогда я сам мог бы принимать решения, а не просто быть совладельцем с небольшим количеством акций. Но каждый делает со своими деньгами что хочет, так что посмотрим, что из этого получится", – цитирует Ферстаппена Sky Sports .

Кроме Хэмилтона, 10 миллионов фунтов в заявку на покупку "пенсионеров" от бывшего владельца Ливерпуля Мартина Броттона инвестировала еще Серена Уильямс. Она является триумфатором 23 турниров Большого шлема.