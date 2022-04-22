Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про рішення Люїса Хемілтона, свого головного візаві, вкласти 10 мільйонів у заявку на придбання Челсі.

"Мені здавалося, що Льюїс є фанатом Арсенала. Тож спроба стати співвласником Челсі, будучи вболівальником Арсенала, здається мені дуже цікавою. Тобто я, як уболівальник ПСВ Ейндховен, ніколи не намагався б придбати акції Аякса.

Льюїс Хемілтон та Серена Вільямс можуть стати співвласниками Челсі

А ще, якби я зважився на покупку футбольного клубу, то хотів би бути повноцінним власником. Тоді я сам міг би ухвалювати рішення, а не просто бути співвласником з невеликою кількістю акцій. Але кожен робить зі своїми грошима що хоче, тож подивимось, що з цього вийде", – цитує Ферстаппена Sky Sports.

Окрім Хемілтона, 10 мільйонів фунтів у заявку на купівлю "пенсіонерів" від колишнього власника Ліверпуля Мартіна Бротона інвестувала ще Серена Вільямс. Вона є тріумфаторкою 23-х турнірів Великого шлему.

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