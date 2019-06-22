"Думаю, на профессиональном уровне я закончил", – Диденко планирует стать тренером

Нападающий Анатолий Диденко решил не продолжать карьеру игрока.

Ветеран украинского футбола рассказал о своих дальнейших планах.

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"Думаю, на профессиональном уровне закончил. Что дальше? Буду учиться на тренера, с футболом прощаться не планирую", – сказал Диденко в комментарии Footboom.

Напомним, последним клубом 37-летнего форварда был Черноморец. В восьми матчах за одесситов в сезоне 2018/19 результативными действиями он не отметился.

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