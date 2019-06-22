Шуст станет играющим тренером Ингульца

Украина — 19:53 19
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Шаран подтвердил трансфер Лучкевича в Александрию – клуб хочет вернуть еще и Бондаренко
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Ультрас України, які вже стали історією: махачі, перфоманси, "труни" і алкоголь, а Крим та Донецьк – нашіОвертайм — 12:00 549
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"Зозуля никогда не станет игроком основы Вальядолида – фанаты клуба считают его нацистом", – журналистИспания — 21 июнь 855
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"Замечательный оппонент, которого мы будем помнить", – как футбольный мир реагирует на решение Торреса завершить карьеруИспания — 21 июнь 274
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Аталанта объявила о трансфере МуриэляИталия — 21 июнь 210