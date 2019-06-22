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Шуст станет играющим тренером Ингульца

19:01 65 Читати українською
Шуст станет играющим тренером Ингульца
Богдан Шуст / Фото ФК Ворскла

Вратарь Богдан Шуст не ограничится обязанностями игрока в своем новом клубе.

Новичок представителя Первой лиги получит место в тренерском штабе Сергея Лавриненко, информирует Footboom.

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Экс-голкипер Ворсклы заменит Александра Антоненко, который до этого выполнял функции тренера вратарей в клубе из Петрово. Контракт Шуста с сенсационным финалистом Кубка Украины 2018/19 рассчитан на пять лет.

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Напомним, бывший голкипер сборной Украины в предыдущем сезоне УПЛ сыграл 22 матча.

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