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Верес вспомнил погром Карпат в сезоне 2017/18 – видео голепада на Украине

14:40 15 Читати українською
Верес вспомнил погром Карпат в сезоне 2017/18 – видео голепада на Украине
Карпаты – Верес / Фото Михаил Козелко

Пока футбольная жизнь парализована пандемией, украинские клубы вспоминают эпические битвы в УПЛ.

Карпаты принимали Верес в рамках 8-го тура сезона УПЛ 2017/18. Тогда гости не заметили львовян и уничтожили их со счетом 6:1.

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Верес в facebook вспомнил те события и голы на любой вкус, которые безжалостно влетали в ворота "львов".

Напомним, сейчас ровенский клуб выступает во Второй лиге, находясь на третьем месте после 20 туров.

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