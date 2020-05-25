Дулуб назвав головну причину невдач Хацкевича на чолі Динамо

Колишній наставник Карпат і Чорноморця Олег Дулуб оцінив роботу Олександра Хацкевича в київському Динамо.

"Для Динамо не існує іншого варіанту, як перемога в чемпіонаті та вдалий виступ у єврокубках. Кожному тренеру в Києві працювати важко. Можливо, час для Хацкевича був не найкращим.

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Шахтар у ці роки був на висоті. Марлос, Тайсон – таких легіонерів у Динамо немає. Хацкевичу нічого не залишалося, як розвивати молодих українських гравців. Він також зміг виграти суперкубок України перемігши Шахтар. В очних зустрічах динамівці завжди нав'язували боротьбу донеччанам. На дистанції якраз кадрового потенціалу киянам не вистачало", – сказав Дулуб в інтерв'ю gazeta.ua.

Зазначимо, що Хацкевич тренував Динамо з 2017 по 2019 роки та був звільнений після вильоту від Брюгге в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

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