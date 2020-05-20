Попов не смог назвать разницу в работе с Хацкевичем и Михайличенко

Защитник Динамо Денис Попов рассказал о работе с Александром Хацкевичем и Алексеем Михайличенко.

"Я не могу так сказать, какая между ними разница. Потому что с Хацкевичем я не очень много работал. Да, меня подпускали к тренировкам. Но так, как сейчас, такого не было. Поэтому я не могу сравнить.

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У каждого тренера свое видение, свое понимание футбола. У того – одно, у того – другое. У защитника особо не меняются задачи. Должен четко играть, не выдумывать и начинать атаки", – сказал Попов в прямом эфире Инстаграм Tribuna.com.

Напомним, Попов дебютировал за Динамо именно под руководством Александра Хацкевича. Произошло это в апреле 2019 года в матче против Мариуполя (1:0). В нынешнем сезоне защитник провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами.

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