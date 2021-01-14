Олег Дулуб заявил, что был близок к тому, чтобы стать тренером Олимпика летом 2020 года. Этот клуб стал бы третьим местом работы белорусского специалиста в Украине.

"Я сам был заинтересован в Олимпике, мы встречались с руководством команды, обсуждали условия. Но единственным камнем преткновения стало условие со стороны клуба – я должен был прийти в команду один, без тренерского штаба и помощников. Но я понимаю уровень украинского чемпионата.

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Можно прийти без помощников, но для этого нужно будет обучать людей вокруг себя. Это время – месяц, два, три. И не факт, что они будут воспринимать эту информацию. А когда ты приходишь с помощниками, это люди, которые тебе спину прикрывают. У меня было условие, что я должен был прийти с ними", – цитирует Дулуба Tribuna.

К слову, в Украине Олег Дулуб известный по работе в львовских Карпатах и ​​одесском Черноморце.

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