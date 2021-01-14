Олег Дулуб заявив, що був близький до того, щоб стати тренером Олімпіка влітку 2020 року. Цей клуб став би третім місцем роботи білоруського фахівця в Україні.

"Я сам був зацікавлений в Олімпіку. Ми зустрічалися з керівництвом команди, обговорювали умови. Але єдиним каменем спотикання стала умова клубу – я повинен був прийти в команду один, без тренерського штабу і помічників. Але я розумію рівень українського чемпіонату.

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Можна прийти без помічників, але для цього потрібно буде навчати людей навколо себе. Це час – місяць, два, три. І не факт, що вони будуть сприймати цю інформацію. А коли ти приходиш з помічниками, це люди, які тобі спину прикривають. У мене була умова, що я повинен був прийти з ними", – цитує Дулуба Tribuna.

До слова, в Україні Олег Дулуб відомий за роботою в львівських Карпатах та одеському Чорноморці.

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