"Сначала я вернулся к тренировкам, но потом снова пришлось отказаться от них. Мое тело совершенно не готово. У меня были определенные осложнения после COVID-19, в результате которых тело просто не функционирует нормально.

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Я был в больнице, у меня проблемы с кровью и еще кое-чем. Врач сказал мне: "Вы не должны делать ничего, что увеличивает частоту сокращения вашего сердца. Возможно, еще дней 7-10 ничего нельзя делать.

То, что я не смогу сыграть против Барселоны? Это невероятно расстраивает, но с болезнью никто ничего не может сделать. У нас почти весь состав, за исключением, возможно, нескольких игроков, или уже болел короной, или болеет ею сейчас. Это совершенно безумная ситуация", – сказал Дуэлунд в интервью порталу tipsbladet.dk.

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