"Спочатку я повернувся до тренувань, але потім знову довелося відмовитися від них. Моє тіло зовсім не готове. У мене були певні ускладнення після COVID-19, в результаті яких тіло просто не функціонує нормально.

Динамо перед Барселоною дозаявило на Лігу чемпіонів двох гравців

Я був у лікарні, у мене проблеми з кров'ю і ще дечим. Лікар сказав мені: "Ви не повинні робити нічого, що збільшує частоту скорочення вашого серця. Можливо, ще днів 7-10 нічого не можна робити.

Те, що я не зможу зіграти проти Барселони? Це неймовірно засмучує, але з хворобою ніхто нічого не може вдіяти. У нас майже весь склад, за винятком, можливо, кількох гравців, або вже хворів короною, або хворіє нею зараз. Це абсолютно божевільна ситуація", – сказав Дуелунд в інтерв'ю порталу tipsbladet.dk.

Динамо – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів