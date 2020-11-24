Заявку Динамо на Лигу чемпионов пополнили 17-летний центрбэк Антон Боль и 18-летний правый защитник Данило Скорко. Оба уже внесены в список Б на официальном сайте УЕФА.

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К слову, оба уже попадали в заявку киевлян на матч чемпионата Украины против Ингульца в рамках 10-го тура, однако на поле так и не появились.

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Барселону в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Барса с максимальными показателями возглавляет квартет.

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