Повреждения продолжают преследовать вингера киевлян Миккела Дуэлунда и в Эрадивизии.

Датский полузащитник Динамо Миккел Дуэлунд, который на правах аренды выступает за Неймеген, получил травму ноги, сообщает De Gelderlander.

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У 24-летнего футболиста диагностировано повреждение стопы, которое не позволит ему сыграть в ближайшем матче чемпионата Нидерландов против Твенте.

Напомним, Дуелунд перебрался в Динамо летом 2018 года из Митьюлланда за 4 млн евро, но стать игроком основы не смог. Нынешний сезон датчанин проводит в составе Неймегена на правах аренды с правом выкупа – в семи матчах он успел отметиться двумя результативными передачами

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