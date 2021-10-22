"Мне уже намного лучше. Самые тяжелые были первые несколько дней. Была бессонная ночь, операция, утро после наркоза. Рана болела, но сейчас уже нормально, все тяжелое позади. Операция прошла успешно.

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Даже не задумывался, что могу удариться в штангу. Видел, что игрок Ворсклы вот-вот будет пробивать по пустым воротам после того, как обыграл нашего вратаря. Я ускорился, сделал подкат с расчетом, что в меня попадет, так и получилось. Спас команду от еще одного пропущенного мяча, однако жаль, что это не повлияло на результат.

Разговаривал с врачом, и он сказал, что все зависит от организма и того, как он у меня восстанавливается. Ведь у всех людей по-разному заживает. Самое важное для меня, чтобы ушел отек. Скорее всего, понадобится еще одна операция", – сказал Гринь в комментарии Meta-ratings.

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