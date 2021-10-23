Ушкодження продовжують переслідувати вінгера киян Міккела Дуелунда і в Ерадивізії.

Данський півзахисник Динамо Міккел Дуелунд, який на правах оренди виступає за Неймеген, отримав травму ноги, повідомляє De Gelderlander.

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У 24-річного футболіста діагностовано пошкодження стопи, яке не дозволить йому зіграти у найближчому матчі чемпіонату Нідерландів проти Твенте.

Нагадаємо, Дуелунд перебрався у Динамо влітку 2018-го з Мітьюлланда за 4 млн євро, але стати гравцем основи не зміг. Нинішній сезон данець проводить у складі Неймегена на правах оренди з правом викупу – у семи матчах він встиг відзначитись двома результативними передачами.

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