Дуэлунд отличился голом за молодежную сборную Дании

Состоялся товарищеский матч между молодежными сборными Дании и Испании.

В составе датчан на поле вышел 21-летний хавбек киевского Динамо Миккел Дуэлунд. Полузащитник открыл счет в матче уже на 5 минуте игры.

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Однако, забитый Дуэлундом гол не помог молодежной сборной Дании избежать поражения. Испанцы трижды забили еще в первом тайме и один раз во втором. Итоговый счет матча – 4:1.

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Напомним, 21-летний датчанин перешел в Динамо в августе текущего года. На данный момент Дуелунд сыграл за киевлян 7 матчей и отметился одним голом.