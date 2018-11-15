Дуелунд відзначився голом за молодіжну збірну Данії

Відбувся товариський матч між молодіжними збірними Данії та Іспанії.

У складі данців на поле вийшов 21-річний хавбек київського Динамо Міккел Дуелунд. Півзахисник відкрив рахунок у матчі вже на 5 хвилині гри.

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Проте, забитий Дуелундом гол не допоміг молодіжній збірній Данії уникнути поразки. Іспанці тричі забили ще у першому таймі та один раз у другому. Підсумковий рахунок матчу – 4:1.

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Нагадаємо, 21-річний данець перейшов у Динамо у серпні поточного року. На даний момент Дуелунд зіграв за киян 7 матчів та відзначився одним голом.