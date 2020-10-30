Полузащитник киевского Динамо Миккел Дуелунд действительно мог покинуть клуб этим летом.

Дуелунд летом мог стать игроком Гента. Как стало известно Футбол 24, летом его хотел видеть в команде тренер Торуп, который знал возможности Миккела по совместной работе в Митьюлланде.

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Бельгийцы рассматривали два варианта – аренда или выкуп за сумму, эквивалентную трансферу датчанина в Динамо в 2018 году (4 млн евро). На пути перехода стала смена тренера (Торупа сменил Болони, который уже через месяц покинул клуб – прим. "Футбол 24") и жеребьевка Лиги чемпионов, которая свела Динамо и Гент в плей-офф квалификации.

Отметим, что в составе Гента выступают украинцы Роман Безус, Роман Яремчук и Игорь Пластун. Добавим, что СМИ сватали Дуелунда в Ризеспор к Морозюка в начале октября, однако эти слухи не были обоснованными.

В текущем сезоне датчанин лишь дважды выходил на поле в составе Динамо, не записав никаких результативных действий в актив.

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