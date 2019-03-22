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Дуэлунд анонсировал возвращение на футбольное поле после тяжелой травмы

15:40 92 Читати українською
Дуэлунд анонсировал возвращение на футбольное поле после тяжелой травмы
Миккел Дуелунд / ФК Динамо

Хавбек Динамо Миккел Дуэлунд вскоре сможет сыграть за киевлян.

"Я понемногу начинаю тренироваться, однако надо делать это постепенно и осторожно, ведь у меня была тяжелая травма. Планирую вернуться на футбольное поле через две-три недели, я уже некоторое время тренируюсь с Динамо.

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Почему я приехал в лагерь молодежной сборной Дании? Потому что это заключительный сбор команды перед чемпионатом Европы. В Киеве мне дали несколько выходных, и я с радостью использовал возможность приехать в сборную, чтобы снова увидеть всех ребят и персонал", – передает слова Миккела Bold.dk.

Отметим, датчанин сломал лодыжку в заключительном матче 2018 года против Яблонца. В текущем сезоне УПЛ он провел 6 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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