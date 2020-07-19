Дубль Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Ворскла – 3:0

Ворскла в последнем матче регулярного сезона УПЛ 2019/20 потерпела сокрушительное поражение от СК Днепра-1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ворскла последние матчи чемпионата проводила молодежным составом, поэтому днепряне просто не имели права терять очки. В конце концов, сенсации не произошло два гола Супряги и мяч Хобленко принесли победу СК Днепр-1.

СК Днепр-1 дома разгромил Ворсклу – Супряга оформил дубль

Таким образом, подопечные Дмитрия Михайленко завершили регулярный сезон на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 43 зачётных балла. Впереди – поединок плей-офф за еврокубки против Колоса. Ворскла осталась десятой с 28 очками в активе.