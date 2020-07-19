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Дубль Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Ворскла – 3:0

19 июля 20:19 - Читати українською
Дубль Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Ворскла – 3:0
СК Днепр-1 – Ворскла – 3:0 – видео голов и обзор матча

Ворскла в последнем матче регулярного сезона УПЛ 2019/20 потерпела сокрушительное поражение от СК Днепра-1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Алексей Хобленко
 
25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Алексей Хобленко

Ворскла последние матчи чемпионата проводила молодежным составом, поэтому днепряне просто не имели права терять очки. В конце концов, сенсации не произошло два гола Супряги и мяч Хобленко принесли победу СК Днепр-1.

СК Днепр-1 дома разгромил Ворсклу – Супряга оформил дубль

Таким образом, подопечные Дмитрия Михайленко завершили регулярный сезон на седьмой позиции в турнирной таблице, набрав 43 зачётных балла. Впереди – поединок плей-офф за еврокубки против Колоса. Ворскла осталась десятой с 28 очками в активе.

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Видеоновости СК Днепр-1 СК Днепр-1 Владислав Владислав Супряга СК Днепр-1 - Ворскла Ворскла Ворскла
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