Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Ворскла – 3:0

Ворскла в останньому матчі регулярного сезону УПЛ 2019/20 зазнала нищівної поразки від СК Дніпра-1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ворскла останні матчі чемпіонату проводила молодіжним складом, відтак дніпряни просто не мали права втрачати очки. Зрештою, сенсації не сталося два голи Супряги та м'яч Хобленка принесли перемогу СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 вдома розгромив Ворсклу – Супряга оформив дубль

Таким чином, підопічні Дмитра Михайленка завершили регулярний сезон на сьомій позиції в турнірній таблиці, набравши 43 залікових бали. Попереду – поєдинок плей-офф за єврокубки проти Колоса. Ворскла залишилась десятою з 28 очками в активі.