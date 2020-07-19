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Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Ворскла – 3:0

20:19 - Читать на русском
Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Ворскла – 3:0
СК Дніпро-1 – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ворскла в останньому матчі регулярного сезону УПЛ 2019/20 зазнала нищівної поразки від СК Дніпра-1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Олексій Хобленко
 
25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Олексій Хобленко

Ворскла останні матчі чемпіонату проводила молодіжним складом, відтак дніпряни просто не мали права втрачати очки. Зрештою, сенсації не сталося два голи Супряги та м'яч Хобленка принесли перемогу СК Дніпро-1.

СК Дніпро-1 вдома розгромив Ворсклу – Супряга оформив дубль

Таким чином, підопічні Дмитра Михайленка завершили регулярний сезон на сьомій позиції в турнірній таблиці, набравши 43 залікових бали. Попереду – поєдинок плей-офф за єврокубки проти Колоса. Ворскла залишилась десятою з 28 очками в активі.

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Відеоновини Владислав Владислав Супряга СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Ворскла Ворскла Ворскла
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