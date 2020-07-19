Дубль Супряги у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Ворскла – 3:0

Україна — 21:26 997
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Шахтар епічно втратив перемогу над Олександрією – "гірники" побили рекорд Лобановського, бенефіс Тете і Соломона
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Динамо зазнало історичної поразки від Колоса, але драматично пробилося у кваліфікацію Ліги чемпіонівУкраїна — 21:25 7754
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Перша ліга: Інгулець залишився на вершині, Волинь обіграла Металіст 1925 і піднялася в трійку, Чорноморець забив 5 голівПерша ліга — 20:50 1429
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Відомий український тренер загинув у жахливій ДТПУкраїна — 19:20 7670
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СК Дніпро-1 вдома розгромив Ворсклу – Супряга оформив дубльУкраїна — 18:56 472