Легенда Шахтера Дарио Срна вместе с другими знаменитыми персонами из мира футбола уступили в финале Молодежных спортивных игр. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Сборная звезд мирового футбола, в которую вошли президент УЕФА Александр Чеферин, Дарио Срна, Бобан, Луиш Фигу, Йерро, Миятович, Марио Станич, Флоран Малуда, Максвелл и другие, противостояла участникам Молодежных спортивных игр (YSG) – молодежи из Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии.

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В первом тайме счет открыл Чеферин, однако соперники отыгрались до перерыва. А во второй половине, несмотря на дубль Срны и гол Малуда, юные футболисты оказались сильнее, отправив в ворота соперников 5 голов. Звезды имели прекрасную возможность, чтобы отыграться, однако Луиш Фигу попал в штангу на последних минутах.

Добавим, что выставочный матч был проведен в честь 25-летия Молодежных спортивных игр (YSG), которые стали крупнейшим любительским спортивным мероприятием в Европе.

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